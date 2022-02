The Batman: rivelata per errore la data d'uscita della versione in Blu-Ray?

Manca meno di un mese all'arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di The Batman, la nuova iterazione del Cavaliere Oscuro che stavolta vedrà alla regia Matt Reeves e nella parte di Bruce Wayne Robert Pattinson. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022, ma potrebbe essere già stata svelata la data d'arrivo in home video.

Potrebbe trattarsi di una svista oppure di un semplice errore, ma a quanto pare se si va sul sito indiano di Amazon e si cerca The Batman in versione Blu-Ray il film è messo in lista e ha persino una data d'uscita per la disponibilità all'acquisto: la data è quella del 31 luglio 2022. Non è una semplice data casuale, ma potrebbe effettivamente trattarsi della vera data di messa in commercio del film in formato fisico, dato che The Batman uscirà in streaming su HBO Max 46 giorni dopo la release cinematografica, ovvero il 19 aprile 2022. Quello che sembra invece improbabile è la copertina del Blu-Ray 4K, molto alla buona con il materiale a disposizione.

Se nel 2021 la Warner ha adottato una strategia di distribuzione "d'emergenza" con i film del suo listino distribuiti contemporaneamente sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max (è accaduto con blockbuster come The Suicide Squad, Dune e recentemente anche per Matrix Resurrections), nel 2022 questa strategia è stata rivista per favorire maggiormente il circuito delle sale di tutto il mondo. Il CEO di WarrneMedia Jason Kilar ha, infatti, confermato che da quest'anno è prevista una finestra di esclusiva per la sala cinematografica di 45 giorni, oltre i quali il film potrà essere diffuso in streaming. Per questo motivo The Batman non arriverà in streaming prima del 19 aprile.

Kilar, inoltre, ha chiarito che anche altri film del 2022, incluso Black Adam e The Flash, arriveranno su HBO Max sei settimane dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo.

