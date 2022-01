The Batman, rivelata la durata del film con Robert Pattinson?

Da quando il primo teaser di The Batman è stato diffuso durante il DC FanDome 2020 i fan hanno atteso con impazienza l’uscita del film di Matt Reeves. Probabilmente è il più atteso dell’anno e ora grazie ad alcuni rumors potremmo aver scoperto anche la durata del film che vedrà Robert Pattinson protagonista.

The Batman uscirà al cinema tra poche settimane e tutti i segnali ricevuti fino ad ora indicano che il film ha una durata di oltre due ore e mezza. Tuttavia, il sito web ufficiale IMAX di Melbourne ha inserito la pellicola nel suo catalogo, riportando una durata di 176 minuti, quindi quasi tre ore.



Questa informazione è da prendere con le pinze in quanto il dato non è stato ufficialmente confermato dalla Warner Bros. Certamente però ci vorrà del tempo per introdurre la nuova Gotham e il Bruce Wayne di Patterson, che è ormai diventato Batman da due anni del film, nonché tutti i personaggi, che includono Paul Dano (L’enigmista), Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (James Gordon) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth).



Gli ultimi due poster di The Batman pubblicati da Warner Bros Italia su Twitter ci ricordano che la pellicola uscirà il prossimo 3 marzo al cinema.