The Batman, riuscite a decifrare il codice dell'Enigmista nel materiale promozionale?

Cresce l'attesa per The Batman, e nei giorni scorsi abbiamo visto il nuovo look di Zoe Kravitz, che interpreterà Catwoman. Grazie al materiale promozionale del film, i fan possono divertirsi a provare a decifrare il codice dell'Enigmista, in parte già visibile nel trailer.

In calce alla notizia possiamo infatti vedere le foto scattate da un utente Twitter, che raffigurano un cartonato dedicato a The Batman. Nella parte inferiore è visibile una frase in codice, e tra i commenti ci sono anche alcuni tentativi di interpretazione. Lo stesso autore del post ha poi scritto di essere riuscito a decifrarla, senza però pubblicare la soluzione.

La trama di The Batman, a quanto pare, dovrebbe contenere almeno qualche riferimento al fumetto The Long Halloween, in cui l'Enigmista è presentato come un serial killer che si diverte a provocare la polizia e lo stesso Batman. Nel cinecomic diretto da Matt Reeves, il villain è interpretato da Paul Dano, con Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth. Qualche giorno fa abbiamo visto anche una fan-art con William Defoe nel ruolo di Joker.

Siete riusciti a decifrare la frase nella foto? Quali sono le vostre aspettative su The Batman? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.