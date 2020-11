The Batman, ancora a rischio le riprese?: un altro membro della troupe è positivo al covid

Stando a diversi tabloid inglesi come The Sun e il Daily Mail, il set di The Batman, l'attesissimo cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, potrebbe aver subito un nuovo contagio di covid-19.

Secondo quanto riferito, la produzione del cinecomi DC Films ha subito un'altra battuta d'arresto legata al coronavirus: uno degli stuntmen del film a quanto pare è risultato positivo al COVID-19. Il soggetto farebbe parte di una bolla che include altri nove membri dello staff della produzione, i quali resteranno in quarantena per 14 giorni e potrebbero non tornare al lavoro fino a Natale.

Questo episodio arriva dopo un ritardo di sei mesi iniziato dalla prima sessione di riprese a marzo scorso e dovuto allo scoppio della pandemia, più un ulteriore ritardo di due settimane a causa del contagio a Robert Pattinson, star assoluta del progetto. Le fonti sostengono che il cast principale del film non è stato a contatto con lo stuntman, ma nonostante ciò le riprese di alcune scene di stunt saranno rimandate fino a quando il caso non sarà rientrato.

Ricordiamo che a causa di tutti questi bastoni fra le ruote, la Warner Bros. ha riprogrammato l'uscita di The Batman per due volte, prima da giugno 2021 ad ottobre 2021 e successivamente da ottobre 2021 a marzo 2022.

