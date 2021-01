The Batman: le riprese con Robert Pattinson continuano nonostante il lockdown in UK

Nonostante l'annuncio di un nuovo lockdown nazionale generalizzato in tutto il Regno Unito, la produzione di The Batman e altre produzioni cinematografiche sul territorio potranno continuare a svolgere il loro lavoro e portare a compimento i propri progetti. Ricordiamo che la produzione del film con Robert Pattinson aveva già subito uno stop...

Le riprese di The Batman di Matt Reeves sono cominciate quasi un anno fa e all'epoca del primo lockdown nazionale del Regno Unito era stata costretta a sospendere i lavori per una riorganizzazione che tenesse conto delle nuove misure di sicurezza sanitaria volte a evitare possibili contagi da COVID-19; ricordiamo che lo stesso Pattinson risultò positivo al coronavirus impedendo la ripresa dei lavori sul film. Tuttavia, stando a quanto apprendiamo, stavolta le riprese della pellicola non dovrebbe interrompersi nuovamente e dovrebbe invece procedere fino alla sua attesa conclusione.

Ricordiamo che le riprese procedono da parecchio tempo e dovrebbero essere vicine alla fine, con Robert Pattinson già esausto dal pesante lavoro svolto. Pattinson avrebbe effettuato oltre di 50 ciak per una sola scena, cosa già di per sé stancante per la troupe ma che per lui - a causa del costume ingombrante e pesante - risulta a dir poco proibitiva. La fonte ha dichiarato: "Le riprese sono state un processo estenuante, specialmente per Robert, poiché Matt è un tale perfezionista. Insiste nel fare la stessa scena più e più volte e perde un sacco di tempo dietro ai minimi dettagli. A volte è come se non sapesse quando fermarsi".

“Matt ha già realizzato film di successo, ma questo è un altro livello. Batman è senza dubbio il supereroe più popolare di tutti e quando uscirà il film sarà il primo film stand-alone del Cavaliere Oscuro da oltre dieci anni. La Warner Bros non può permettersi che i fan restino delusi e hanno già speso 90 milioni di sterline per il film. Matt sente la pressione di doverlo fare bene". Ha aggiunto la fonte.

