The Batman, le riprese ripartono: sbloccati i set in Inghilterra

Dopo settimane di quarantena sembra che finalmente anche il Cavaliere Oscuro di Gotham possa uscire dal Maniero Wayne, o almeno così indicherebbero i recenti annunci del governo britannico, che assicura una rapida ripresa delle attività: Continuate dopo il salto per le ultime novità sul The Batman di Matt Reeves.

Nelle ultime ore Boris Johnson ed i suoi portavoce avrebbero infatti aperto ad una ripresa delle attività lavorative, ovviamente a patto che vengano rispettate le norme di sicurezza per i lavoratori e per gli eventuali clienti.

Il governo britannico si è espresso anche sulle produzioni del grande e piccolo schermo assicurando che "il governo sta lavorando insieme al settore cinematografico e comprende che non tutte le produzioni possono rispettare le regole di distanziamento sociale allo stesso modo, ma puntiamo a rassicurare tutti i dipendenti dell'industria cinematografica che potranno presto tornare al lavoro in tutta sicurezza."

Secondo la British Film Commission tra le misure preventive che verranno utilizzate anche speciali direttive e controlli prima dell'ingresso sul set, fino anche a test in loco e quarantena obbligatoria per gli attori provenienti dall'estero.

Siamo quindi vicini ad un effettivo ritorno sul set? Assolutamente sì e non dovrebbero trascorrere molti giorni prima che Robert Pattinson e Reeves tornino, per così dire, fianco a fianco dietro e davanti la telecamera.

Anche The Witcher ripartirà molto presto, insieme ad altre produzioni come Peaky Blinders, Sex Education e Call The Midwife.

Intanto, dal set del Cavaliere Oscuro avevamo già avuto importanti aggiornamenti, come quella sui torni estremamente cupi di The Batman, più di tutte le precedenti trasposizioni, e anche la notizia che The Batman ruoterà principalmente intorno alla relazione tra Bruce ed Alfred.