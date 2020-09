The Batman, le riprese proseguono senza Robert Pattinson? Arriva la smentita

Dopo aver svelato l'interruzione delle riprese di The Batman a causa di un membro del cast risultato positivo al Covid-19, che poi si è scoperto essere proprio Robert Pattinson, il Daily Mail ha riportato nelle scorse che i lavori sarebbero andati avanti anche senza il suo protagonista. Tuttavia, è già arrivata la smentita da parte di Variety.

Secondo una fonte interna alla produzione, infatti, gli addetti al set e agli oggetti di scena stanno proseguendo il loro lavoro ai Warner Bros Studios di Leavesden, nel Regno Unito, mentre i membri del cast e della troupe che erano a contatto con Pattinson sono attualmente in quarantena. Di conseguenza, la riprese non ricominceranno prima di due settimane.

IntantoAdrian Wotton, direttore della British Film Commission and Film di Londra, ha commentato il ritorno sul set nel Regno Unito:"Siamo fiduciosi che, grazie alle misure in atto ogni produzione potrà tornare a girare il prima possibile. Crediamo che questa pausa non avrà alcun impatto sulla produzione generale che sta proseguendo nel Regno Unito, proprio perché abbiamo misure di sicurezza così solide che consentono al nostro settore cinematografico e televisivo di alto profilo di tornare attivo e funzionante."

Lyndsy Duthie, CEO della Production Guild del Regno Unito, ha dichiarato:"Il comportamento dei cast e le troupe del Regno Unito è stato esemplare. Volenterosi di tornare a lavoro, hanno tutti abbracciato le misure richieste e di conseguenza molte produzioni sono tornate sul set in sicurezza da diverse settimane. Quando sono arrivati membri di produzioni estere positivi al Coronavirus, sono state prese le precauzioni necessarie per consentire loro di riprendere a girare non appena ricevuto il via libera."



