The Batman: le riprese del film con Robert Pattinson si sono ufficialmente concluse?

Dopo mesi di lavoro, condizionati dai continui stop e dalle pause imposte per la sicurezza sanitaria in seguito alla pandemia di coronavirus abbattutasi quest'anno su tutte le produzioni, sono finalmente terminate le riprese di The Batman, nuova iterazione cinematografica dell'Uomo-Pipistrello con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Ad annunciarlo è stato l'attore del cast Elliot Warren attraverso un post su Instagram nel quale possiamo leggere: "Concluse le riprese per i ragazzi qui. I lavori su Batman sono terminati, ci vediamo nel 2022".

Warren ha quindi confermato che le riprese che vedono coinvolti lui e i suoi colleghi in foto sono terminate, ma sembrerebbe che i lavori sul film restante non siano ancora finiti; proprio all'inizio di questo mese la produzione è stata costretta a interrompere nuovamente per alcuni membri della troupe risultati positivi al coronavirus e quindi per questo le riprese potrebbero protrarsi anche oltre il giorno di Natale prossimo.

Questo episodio arriva dopo un ritardo di sei mesi iniziato dalla prima sessione di riprese a marzo scorso e dovuto allo scoppio della pandemia, più un ulteriore ritardo di due settimane a causa del contagio a Robert Pattinson, star assoluta del progetto. Le fonti sostengono che il cast principale del film non è stato a contatto con lo stuntman, ma nonostante ciò le riprese di alcune scene di stunt saranno rimandate fino a quando il caso non sarà rientrato.

Ricordiamo che a causa di tutti questi bastoni fra le ruote, la Warner Bros. ha riprogrammato l'uscita di The Batman per due volte, prima da giugno 2021 ad ottobre 2021 e successivamente da ottobre 2021 a marzo 2022. Quest'ultima dovrebbe essere la data d'uscita definitiva.

Per altri approfondimenti ecco una recente intervista di Robert Pattinson su The Batman e uno speciale sulle migliori interpretazioni di Pattinson.