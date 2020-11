The Batman: le riprese del film con Robert Pattinson continuano nonostante il lockdown

Le riprese di The Batman sembra che continueranno secondo programma, nonostante nel Regno Unito sia da poco stato decretato un lockdown per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria da seconda ondata di coronavirus. Tuttavia, alcune attività, inclusa appunto qualche produzione cinematografica, potrà continuare a operare...

Nonostante la notizia che il Primo Ministro Boris Johnson abbia sancito l'inizio di un nuovo lockdown generalizzato a partire dal 5 novembre prossimo, pare che alcune attività non-essenziali potranno continuare a svolgere le proprie funzioni e rimanere aperte. Le grandi produzioni cinematografiche potranno continuare a lavorare, ma il Governo ha assicurato che monitorerà con attenzione il loro svolgimento in perfetta sicurezza. Tra queste c'è appunto The Batman, che aveva già stoppato le riprese qualche mese fa a causa proprio della pandemia.

La Warner Bros. sta cercando in ogni modo di evitare altri ritardi nella produzione del film con Robert Pattinson, evitando al contempo che qualche altro membro del cast o della troupe rimanga contagiato.

Nelle ultime settimane, Colin Farrell ha svelato che le riprese di The Batman proseguiranno fino al febbraio 2021, almeno per quel che riguarda le sue scene nei panni di Oswald Cobblepott, alias il Pinguino.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini dal set di The Batman, tramite le quali abbiamo visto proprio il Pinguino di Colin Farrell protagonista di una scena di inseguimento. Inoltre, è stato confermato nella giornata di ieri che il film di Matt Reeves utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian per la realizzazione di alcune determinate sequenze.

Ricordiamo che i dettagli della trama di The Batman sono tenuti nascosti, anche se è stato confermato che il film farà parte di un franchise a sé stante e sarà ambientato nell'universo denominato New Earth, nel quale Bruce Wayne è impegnato nel suo secondo anno come protettore di Gotham City.