The Batman: rimandato anche il film DC con Robert Pattinson

Le riprese di The Batman sono state interrotte dopo appena un quarto della mole di lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus, e dopo aver rivoluzionato il proprio calendario Warner Bros. ha deciso di rimandare di qualche mese anche il film di Matt Reeves.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, l'uscita nelle sale di The Batman prevista per il 25 giugno 2021 è stata ufficialmente spostata al 1 ottobre 2021. La decisione segue il recente rinvio di Wonder Woman 1984, atteso sequel che dunque arriverà al cinema il prossimo 14 agosto.

Ma The Batman non è l'unica pellicola Warner ad essere stata posticipata con quest'ultimo aggiornamento del calendario: The Many Saints of Newark (il prequel dei Sopranos) è stato rinviato dal 25 settembre 2020 al 12 marzo 2021; Il biopic su Elvis di Baz Luhrmann dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021; Infine King Richard, il dramma sportivo che racconta la storia del padre di Venus e Serena Williams, è stato spostato dal 25 novembre 2020 al 19 novembre 2021.

Ambientato durante il secondo anno da giustiziere mascherato di Bruce Wayne, The Batman vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Nel cast troveremo inoltre Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis e Jeffrey Wright.