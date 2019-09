The Batman: Rihanna vorrebbe interpretare Poison Ivy

Rihanna come Poison Ivy in The Batman? Da un video condiviso sui social dall'attrice sembrava potesse essere il caso, ma la cantante ha subito smentito. Eppure...

Anche se il post galeotto (ma poi giudicato non colpevole a posteriori) di Rihanna (che potete vedere in calce alla notizia) sembrava indicare un suo coinvolgimento nella pellicola di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, The Batman, in qualità di Poison Ivy, l'artista delle Barbados ci tiene a precisare che non è affatto così.

"Non capisco, avrei suggerito qualcosa? Oh, quello... Davvero? Avete pensato che intendessi... No, non ha nulla a che vedere con Poison Ivy".

Nonostante ciò, la cantante non nasconde la sua passione per il personaggio in questione.

"Ho un'ossessione vera per Poison Ivy, se devo essere onesta. E sì, mi sono tinta i capelli di rosso in onore di Uma Thurman nel film" confessa, e ribadisce "Non mi hanno contattata [per The Batman], ma se lo facessero mi piacerebbe davvero fare il provino, perché Poison Ivy è una delle mie più grandi ossessioni. Mi ci sono anche travestita per Halloween un anno, dai!".

Chissà se nei progetti di Reeves, che secondo alcuni rumor potrebbe avere un gran numero di villain in serbo per The Batman, non possa esserci spazio anche per una Poison Ivy con il volto di Rihanna o una Catwoman interpretata da Alexandra Daddario.