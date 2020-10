The Batman: Richard Madden è perfetto come Due Facce per il film con Robert Pattinson

Una nuova fan-art dedicata a The Batman immagina Richard Madden entrare nei panni del celebre villain Due Facce per il nuovo universo cinematografico DC con protagonista Robert Pattinson.

Il fantastico design, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, arriva dall'artista willgray_art su Instagram e conferisce a Richard Madden un aspetto agghiacciante come Due Facce raffigurando entrambi i lati della personalità del villain, con le due metà del suo vestito che contrastano l'una contro l'altra. Il design da 'teschio bruciato' ricorda immediatamente la versione di Harvey Dent impersonata da Aaron Eckhart ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, ma sarebbe interessante vedere cosa potrebbe fare la star di Game of Thrones con questo ruolo contrapposto a Robert Pattinson.

Quel che è certo è che la fan-art farà gola a molti! Voi cosa ne pensate? Come al solito fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in basso.

Vi ricordiamo che le riprese di The Batman sono attualmente in corso a Chicago dopo le lunghe e turbolente sessioni che si sono tenute tra Glasgow e Liverpool, caratterizzate da imprevisti e lunghi stop causati dalla pandemia. La data di uscita è fissata per marzo 2022.

Nel frattempo, nel caso lo aveste dimenticato, Richard Madden sarà Ikaris de Gli Eterni nel nuovo film Marvel Studios in arrivo nel 2021.