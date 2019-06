The Batman: i retroscena sul casting di Robert Pattinson, preferito a Nicholas Hoult

The Hollywood Reporter ha rivelato i dettagli sulla scelta della Warner Bros. di ingaggiare Robert Pattinson come nuovo interprete di Batman, dalla stima del regista Matt Reeves al fatto di non aver partecipato ad alcun film dei Marvel Studios.

L'attore, che ha maggio a presenziato al Festival di Cannes per l'anteprima dell'atteso The Lighthouse, era già stato indicato in quel periodo come il nuovo Cavaliere Oscuro, ma a quanto pare i giochi erano tutt'altro che fatti: Reeves infatti non sapeva ancora se Pattinson avesse intenzione di vestire i panni di Batman.

Subito dopo il Festival, però, l'attore è subito volato in direzione Los Angeles per affrontare gli ormai famosi screen test insieme a Nicholas Hoult, l'altro pretendente al ruolo di Batman. Il test è stato superato ufficialmente da Pattinson venerdì, giorno in cui Warner ha comunicato di aver scelto la star di Twilight. Il processo, come vi abbiamo già raccontato, è stato definito da un insider dello studio come "sorprendentemente rapido", al contrario di quanto accade di solito per ruoli di tali portata.

Oltre all'età (il nuovo Bruce Wayne avrà all'incirca 30 anni), tra i fattori che hanno favorito i due attori c'è anche il fatto che entrambi non hanno recitato in un film dei Marvel Studios. L'impegno di Hoult con la saga di X-Men non ha rappresentato un punto a sfavore per Hoult perché non fa parte del Marvel Cinematic Universe e soprattuto perché è spesso apparso nei panni della Bestia.

Pattinson ha quindi convinto la Warner grazie alla sua performance svolta durante lo screen test, e inoltre il report ci fa sapere che Reeves era un ammiratore dell'attore già da molto tempo: il regista aveva infatti in mente di ingaggiare Pattinson già dalle fasi preliminari del processo. A quanto pare il talento mostrato dall'attore in High Life e Good Time, ques'ultimo citato da Reeves tramite la Gif con cui ha annunciato l'ingaggio di Pattinson, hanno contribuito alla decisione finale del regista.

Vi ricordiamo che il film arriverà al cinema il 25 giugno 2021. Qui potete trovare tutte le informazioni su The Batman.