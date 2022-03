The Batman: nuovi retroscena su Ben Affleck e sul crossover con Joker di Joaquin Phoenix

Nel corso di una recente intervista promozionale pubblicata da Total Film, il regista, sceneggiatore e produttore Matt Reeves ha parlato di molteplici argomenti relativi a The Batman, il suo nuovo film realizzato per Warner Bros. con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Dopo aver risposto per le rime a chi ha da lamentarsi della lunghezza di The Batman, Reeves si è concentrato su altri argomenti specifici della sua nuova saga: tra questi l'eredità di Ben Affleck, Joker e il suo Bruce Wayne.

Su Ben Affleck, che è stato Batman per Zack Snyder e che ricoprirà il ruolo del supereroe un'ultima volta nel film di prossima uscita The Flash di Andy Muschietti, il regista ha dichiarato: "Anche all'inizio, anche quando pensavo che il mio Batman sarebbe stato interpretato da Ben, volevo assicurarmi che fosse un film separato dal resto dei supereroi. Volevo concentrarmi solo su Batman. Ma quando Ben ha rivalutato la sua posizione e ha deciso di volersi dedicare ad altro, col suo abbandono ha creato l'effettiva opportunità di allontanare il film dal DCEU. È stato emozionante concentrarsi su un Batman nel suo secondo anno di attività senza fare un racconto sulle origini, una cosa che non avremmo mai fatto con Ben".

Sul Joker di Todd Phillips, e sulla possibilità di un crossover tra Robert Pattinson e Joaquin Phoenix, il regista ha detto: "Stavo finendo il film de Il pianeta delle scimmie quando ho firmato per The Batman, eravamo ancora nel 2017. Sono passati cinque anni. Quando stavo lavorando alla sceneggiatura, Joker non era ancora uscito e non sapevo cosa fosse né cosa sarebbe diventato. Poi, quando i lavori sul mio film erano ben avviati, mi resi conto che avevamo approcciato il materiale dei fumetti in maniera molto simile a quanto aveva fatto Todd. Non è mai stato previsto alcun crossover, ma è stato interessante vedere che il pubblico aveva iniziato ad unire i puntini e che i fan stavano iniziando a sperare che il nostro film fosse collegato a quello con Joaquin Phoenix."

The Batman è al cinema in Italia da oggi 3 marzo: per altre letture, non perdetevi questi 6 film da vedere prima di The Batman.