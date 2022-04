The Batman: Il regista Matt Reeves cita Taxi Driver tra le fonti d'ispirazione

In seguito alla recente uscita in digitale di The Batman, gli appassionati hanno avuto modo di analizzare l'ultimo cinecomic di casa DC grazie agli approfondimenti e ai contenuti speciali rilasciati. Così, tra i diversi, nuovi dettagli, è emerso anche come il regista Matt Reeves si sia ispirato a Taxi Driver per la sua ultima pellicola.

Già prima dell'uscita in sala del film, Matt Reeves aveva parlato dei noir che avevano ispirato The Batman. Fino ad ora, però, Taxi Driver non era mai stato citato da Reeves tra le fonti d'ispirazione per il suo film. Infatti, il regista ha svelato questa novità nel suo commento audio a The Batman, dove ha dichiarato che Taxi Driver è stata una delle maggiori influenze nel descrivere la natura violenta e instabile di Bruce Wayne.

Qui di seguito potete trovare un estratto dal suo commento: "Volevo che Bruce tenesse un diario proprio come lo faceva Travis Bickle - protagonista di Taxi Driver". Gli estimatori di Martin Scorsese, infatti, ricorderanno il diario in cui il tormentato reduce del Vietnam riversava i suoi pensieri e le sue riflessioni.

È anche interessante notare che non si tratta della prima volta che un film DC prende ispirazione dalle opere di Martin Scorsese. Precedentemente, infatti, era evidente l'influenza del maestro italoamericano in Joker di Todd Philipps, che, come Reeves, ha preso ispirazione da diversi esponenti della New Hollywood degli anni 70'. A tal proposito, vi invitiamo anche a recuperare il nostro speciale sui punti in comune tra Joker e The Batman.