The Batman: il regista di Doctor Strange approva la scelta di Robert Pattinson

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Warner Bros., ieri è stato confermato che Robert Pattinson ha ottenuto il ruolo da protagonista nell'atteso The Batman diretto da Matt Reeves

L'attore ha dovuto partecipare a diversi screen test, ai quali si è unito anche il "contendente" Nicholas Hoult, ma a quanto pare Pattinson è sempre stato la prima scelta del regista. Deadline ha inoltre confermato che l'attore ha firmato un contratto per tre film, alimentando ulteriormente le speculazioni su un potenziale Gotham Cinematic Universe del quale potrebbe fare parte anche il Joker di Todd Phillips.

In seguito alla notizia, il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha elogiato l'attore e la scelta della Warner: "Pattinson è un attore notevole e una scelta eccezionale per il nuovo Batman." Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Sebbene il suo coinvolgimento non abbia fatto storcere il naso a molti fan, in un approfondimento sulla carriera di Pattinson abbiamo sottolineato che l'attore, dopo i primissimi ruoli in Harry Potter e Twilight - la saga che lo ha reso celebre in tutto il mondo - ha mostrato tutto il suo talento collaborando con registi come David Cronenberg e James Gray.

In attesa di sapere di più sulla trama di The Batman, che vi ricordiamo arriverà nelle sale nel 2021, alcuni report hanno confermato che nel film appariranno numerosi villani storici del Cavaliere Oscuro come il Pinguino e Catwoman.