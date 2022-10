The Batman: il regista di Barbarian ha scritto un nuovo film ambientato a Gotham City!

Questa settimana su Disney Plus è uscito l horror originale Barbarian, scritto e diretto da Zach Gregger, e in una recente intervista promozionale l'autore ha svelato di aver scritto un film totalmente inedito ambientato a Gotham City.

"Attualmente sto scrivendo un nuovo horror originale", ha detto Cregger a Chris Killian di ComicBook, aggiungendo: "Ma ho avuto diverse conversazioni a proposito di un franchise esistente, conversazioni delle quali non posso assolutamente parlare. Però posso dire che, prima di iniziare a lavorare a Barbarian, avevo scritto una sceneggiatura originale ambientata a, ehm, Gotham City. E, uh, in realtà la adoro con tutto me stesso... penso che sia la cosa più bella che abbia mai scritto, che ci crediate o no. Non so se diventerà mai un film: non ne ho parlato con nessuno della Warner Bros. Discovery o della DC. Ma spero di farlo un giorno".

Per la misteriosa sceneggiatura di Zach Gregger il tempismo non potrebbe essere dei migliori, ora che Warner Bros Discovery ha annunciato ufficialmente la nascita dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, e soprattutto con Matt Reeevs che sta espandendo il suo universo di The Batman a macchia d'olio: i prossimi progetti della saga, oltre ovviamente a The Batman 2, saranno tutte serie tv spin-off per HBO Max, con The Penguin con Colin Farrell che sarà seguita da un progetto dedicato all'Arkham Asylum e una serie incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.