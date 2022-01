The Batman, il regista anticipa la versione IMAX del film: 'Immagini e suono incredibili'

The Batman è uno dei film più attesi dell'anno e arriverà al cinema il 3 marzo 2022. La pellicola uscirà anche nella lussuosa versione IMAX, che Matt Reeves ha supervisionato recentemente arrivandola a definire "davvero incredibile". Il regista è intervenuto sui suoi profili social anticipando un frame tratto proprio dalla film con Pattinson.

Come possiamo vedere, sul suo profilo Twitter Matt Reeves ha postato l'immagine di una sala cinematografica vuota dove è stato appena proiettato The Batman in versione IMAX, che il regista ha ultimato da poco. Ecco il suo commento: "Appena finito di proiettare il film su uno schermo gigante in una sala IMAX oggi. Immagini e suono sono incredibili. Che formato bellissimo e immersivo". In uno scatto successivo, invece, vediamo proprio Matt Reeves immortalato davanti allo schermo gigante che reca ancora l'immagine del titolo del film.

In una recente intervista, Robert Pattinson ha parlato proprio dell'approccio di Reeves alla figura di Batman. "Al nostro primo incontro, [Reeves] diceva di volersi addentrare nel 'territorio del più grande detective del mondo' e di voler fare un detective noir. E normalmente quando un regista dice così ti descrive solo l'atmosfera e l'immaginario, ma quando ho letto la sceneggiatura ho visto che era un vero detective movie. Si vede sempre nei fumetti ma questo aspetto è stato sempre sullo sfondo al cinema".

Stando alle parole dell'attore, sembra che Pattinson non fosse convinto della sua prova come Batman nei primi giorni di riprese: "Il tuo primo pensiero è 'Oh mio Dio, sono assolutamente terribile'".

Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer italiano di The Batman; recentemente è stata svelata la durata di The Batman, che lo rende il film più lungo mai realizzato sul personaggio.