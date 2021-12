The Batman, Reeves sul Pinguino di Colin Farrell: 'E' ispirato a Fredo de Il Padrino'

L'ultimo numero di Empire ci ha dato molti elementi sul nuovo film su Bruce Wayne. Ad esempio ha chiarito perché The Batman non farà parte del DCEU, mentre il suo protagonista, Pattinson, ha parlato di un franchise possibile. Nello stesso numero abbiamo anche avuto informazioni sulla caratterizzazione de il Pinguino di Colin Farrell.

A quanto pare un film di Francis Ford Coppola sarebbe stato di grande ispirazione per Matt Reeves nel tratteggiare il suo Pinguino. "C'è un tocco del Fredo di John Cazale ne Il Padrino. È un mafioso di medio livello che porta un po' di spettacolarità, ma si può capire che vuole di più e che è stato sottovalutato. È pronto a fare la sua mossa." Un presupposto sicuramente interessante da cui partire.

Colin Farrell ha ovviamente commentato la cosa, andando più in profondità nei motivi che hanno portato il regista a fare quel paragone. "[Matt Reeves] mi ha menzionato Fredo, perché Fredo è paralizzato dalla sua vita insignificante, in una famiglia piena di uomini molto forti, molto brillanti, molto capaci, molto violenti. Ecco perché tradisce, lo fa perché è debole, è un po' incompleto e soffre. C'è un po' una frattura nel nucleo di Oz, che alimenta il suo desiderio e la sua ambizione di elevarsi all'interno di questa macchinazione criminale. In che direzione andrà quell'ascesa... Mi piacerebbe continuare a esplorarlo in un secondo film, se mai dovesse succedere".

L'attore ha poi parlato della volontà di Matt Reeves di vedere il personaggio in un certo modo. "Matt voleva il personaggio come è classicamente, un po' corpulento, rotondo, qualunque sia la parola. Avevo appena finito di girare The North Water di [Andrew Haigh], per il quale avevo messo su peso, e Matt mi ha detto: 'Stai benissimo!' Io ho pensato: 'Beh, cazzo, dì ciao a tutto ciò perché sto per andare sul tapis roulant. Ho bisogno di riprendere la mia salute.'"

Siete curiosi di vedere il Pinguino di Colin Farrell nel film di Reeves? L'attesa non è lunga: The Batman infatti arriverà in sala a partire dal 3 Marzo 2022.