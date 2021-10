The Batman, i recenti leak sono autentici: il trailer ne ha confermati parecchi!

Qualche giorno prima del DC FanDome si era parlato sui social di una recente proiezione di prova per The Batman, con un insider che aveva pubblicato sulla suo profilo Twitter numerose indiscrezioni sulla trama.

Ora, il nuovo trailer di The Batman sembrerebbe aver confermato parecchie di quelle informazioni: ad esempio, l'insider e leaker Viewer Anon aveva twittato che dalla seconda proiezione di prova del nuovo cinecomic DC Films era emerso un minutaggio di quasi tre ore e una narrazione estremamente dark molto vicina ai film noir. Sebbene sia chiaramente impossibile farsi un'idea della durata del film dal trailer promozionale appena pubblicato, si può intuire che Matt Reeves abbia messo parecchia carne al fuoco nella sua sceneggiatura, che di certo sembra rientrare nei canoni del cinema poliziesco anticipato dal leaker.

Ma la cosa non finisce qui: Viewer Anon infatti nei suoi numerosi post aveva anche svelato che "Batman utilizzerà il suo costume per la maggior parte del suo tempo sullo schermo", perché è molto "poco interessato ad essere Bruce", e che gran parte del film sarà narrato dalla voce fuori campo del protagonista che tiene un diario personale e lo legge al pubblico. Ed effettivamente nel trailer la frase recitata da Robert Pattinson 'quando quella luce colpisce il cielo, non è solo un segnale ma un avvertimento', la si può ritrovare in una pagina del diario di Batman che appare nel filmato promozionale, con tanto di disegno del Bat-Segnale improvvisato. Strizzando gli occhi si riesce a distinguere anche un'altra frase scritta da Batman: "La paura è uno strumento. Pensano che mi nasconda nell'ombra, ma io sono l'ombra".

Mancano i collegamenti alla stagione di Halloween anticipata dai leak, ma di certo dopo il DC FanDome Viewer Anon si è guadagnato parecchia rispettabilità nell'affollato sottobosco degli scooper. Cosa ne pensate? Vi eravate accorti di questi dettagli? Ditecelo nei commenti.