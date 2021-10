The Batman, la reazione di Zack Snyder è impagabile: Matt Reeves rilancia col trailer 4K

Il trailer di The Batman che ha debuttato nelle scorse ore al DC FanDome ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei fan, e nessuno è più fan di Zack Snyder quando si parla di Cavaliere Oscuro.

Come potete vedere nel doppio post in calce all'articolo, infatti, il regista di Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League ha reagito al filmato promozionale del nuovo film con protagonista Robert Pattinson, applaudendo il lavoro dell'amico e collega Matt Reeves: "Matt, questa roba è fantastica" ha scritto Snyder su Twitter, attirando l'attenzione del regista di Cloverfield e Il pianeta delle scimmie, che a sua volta ha replicato: "Wow, grazie mille amico! Significa davvero tanto per me".

In aggiunta a questo simpatico scambio di complimenti, inoltre, sul proprio profilo Twitter Matt Reeves ha reso disponibile il trailer di The Batman in 4K, pubblicato sulla piattaforma Vimeo: se siete curiosi di vedere lo stesso filmato presentato al DC FanDome ma alla massima risoluzione disponibile, potete cliccare sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà in Italia il 4 marzo 2022. Il film è stato riprogettato da zero da Matt Reeves e Robert Pattinson (che ha realizzato il suo provino nel costume di Val Kilmer) dopo la cancellazione del famoso The Batman diretto da Ben Affleck e prodotto da Zack Snyder, pensato originariamente come parte dello Snyder-Verse. Quali sono le vostre aspettative alla luce del nuovo trailer? Ditecelo nei commenti!