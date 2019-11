The Batman: la reazione di Josh Gad al possibile casting di Colin Farrell come Pinguino

Nella notte di ieri è stato diffuso il rumor secondo cui Colin Farrell sarebbe in lizza per la parte del supercriminale Pinguino nell'atteso The Batman di Matt Reeves e a quanto pare Josh Gad ha reagito alla notizia.

Gad, che da tempo si promuoveva scherzosamente per la parte nel reboot della saga cinematografica del Cavaliere Oscuro, era anche entrato nelle simpatie dei fan che vedevano in lui una scelta più che appropriata per la parte di Oswald Chesterfield Cobblepot alias Il Pinguino, parte che però pare andrà a Colin Farrell, se gli ultimi rumor dovessero rivelarsi corretti.

In un post diffuso sul suo account ufficiale Twitter, Gad ha pubblicato un'immagine ritraente proprio il celebre villain dei fumetti DC Comics con una frase che non nasconde una certa ilarità per il rumor appena diffuso dal web: "Quindi, che novità ci sono oggi?".

Se da una parte c'è chi vorrebbe un ruolo nella pellicola di Reeves, come appunto Gad, c'è anche chi ne ha rifiutato uno, come Jeremy Strong, secondo le ultime rivelazioni di Heroic Hollywood. Anche se non si conosce l'identità di questo particolare ruolo rifiutato, esso veniva indicato con il nome in codice "the Wasserman".

Dopo averlo "sentito" nel sequel di The Angry Birds, Gad tornerà come doppiatore anche per il sequel di Frozen, in arrivo nelle sale italiane a fine novembre; lo rivedremo in carne e ossa in Artemis Fowl della Disney nel 2020 e sul piccolo schermo in Avenue 5, nuova serie fantascientifica di Armando Iannucci annunciata da poco da HBO.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.