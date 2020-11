The Batman: questo ragazzino vestito come il Batman di Robert Pattinson ha vinto Halloween

Halloween 2020 è ormai giunto al termine, ma su internet spuntano ancora foto di costumi degni di essere menzionati, come ad esempio quello di Bryce Dallas Howard dal set di Jurassic World, o quello che prende in giro l'ottava stagione di Game of Thrones... O, anche, questo simpaticissimo piccolo Batman.

Come potete vedere nel video che trovate in calce alla notizia, ci troviamo di fronte a un adorabile Baby Batman che riprende il trucco, parrucco e costume dalla più recente delle iterazioni del personaggio, quella di Robert Pattinson, che abbiamo visto finora solo nel trailer di The Batman condiviso al DC FanDome, e nelle prime foto dal set del film diretto da Matt Reeves.

Il post sta pian piano acquisendo visibilità, e chissà che non possa attirare l'attenzione dello stesso regista, taggato assieme al co-sceneggiatore del film, Mattson Tomlin, da qualche utente.

Ci vorranno ancora diversi mesi prima che The Batman possa arrivare nelle sale cinematografiche, ma per fortuna, al momento, le riprese del film sembrano proseguire senza intoppi, nonostante la prolungata emergenza sanitaria causata dalla pandemia che, proprio qualche mese fa, sembrava aver colpito anche Robert Pattinson, interrompendo i lavori per alcune settimane.

Intanto, sempre sul fronte feste e Warner Bros., si teme un nuovo rinvio per un'altra collega del Cavaliere Oscuro, Wonder Woman, che vista la situazione è sempre meno probabile che riesca a uscire in tempo per Natale 2020.