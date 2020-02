The Batman esplorerà il secondo anno di Bruce Wayne nei panni del Cavaliere Oscuro

Dopo aver visto a sorpresa il primo video di Robert Pattinson nei panni di Batman, ecco arrivare nuovi dettagli sulla trama del film di Matt Reeves, le cui riprese stanno finalmente per entrare nel vivo.

Stando a quanto riportato da The Wrap, il regista ha definito la storia di The Batman come "caratteristica" e "molto personale" rispetto ad una origin story in stile Batman: Anno Uno di Frank Miller. Proprio per questo, secondo un insider citato dal sito, il film racconterà "il secondo anno di Bruce Wayne nei panni del detective Cavaliere Oscuro".

A più di un anno dall'uscita del film iniziano dunque ad emergere i primi veri tasselli della trama della pellicola, per cui a breve dovrebbero emergere in rete le immagini dal set con il protagonista: come successo per il Joker di Joaquin Phoenix, infatti, è molto probabile che il costume sia stato svelato per anticipare le riprese in esterno che attireranno fiumi di fotografi.

Atteso nelle sale per il 25 giugno 2021, il film vedrà nel cast anche Zoe Kravitz - che di recente si è detta entusiasta di The Batman - insieme a Paul Dano, Colin Farrell, John Turturro, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Peter Saarsgard. Il filmato diffuso nella note ha inoltre svelato parte della colonna sonora di Michael Giacchino.