The Batman, quando uscirà il sequel? Meglio non trattenere il respiro nell'attesa...

Mentre The Batman si prepara a debuttare nei cinema di tutto il mondo, dal tappeto rosso della world premiere di New York il co-produttore Dylan Clark ha anticipato una prima finestra temporale per l'uscita del sequel firmato ancora una volta da Matt Reeves.

Intercettato sul tappeto rosso da ComicBook, infatti, a Clark è stato chiesto quanto i fan dovranno aspettare per tornare al cinema per un The Batman 2: come saprete ci sono voluti parecchi anni per costruire questo nuovo, imponente capitolo della saga del cavaliere oscuro, dato che ai primi problemi produttivi interni alla Warner Bros, con cambi di rotta e di dirigenza, dal 2020 ci si sono aggiunti anche i rallentamenti causati dalla pandemia. A questo proposito, Clark ha dichiarato: "Che sia messo a verbale: per ora posso promettere che ci vorranno meno di cinque anni!".

Naturalmente il processo 'rischierà' di essere a dir poco velocizzato qualora The Batman dovesse rivelarsi il prossimo campione del box office, una possibilità molto concreta: secondo i dati degli analisti, infatti, il film con Robert Pattinson è sulla buona rotta per siglare il maggior esordio di sempre per un film della saga del cavaliere oscuro, anche se la durata (tre ore) e il tono del film (diametralmente opposto a quello del canonico blockbuster di supereroi) potrebbero rappresentare uno scoglio per il grande pubblico.

