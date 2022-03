The Batman: quando Twilight 'predisse' Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne

The Batman mostra Bruce Wayne da un punto di vista totalmente nuovo, ma a quanto pare anche Twilight ha avuto qualcosa da dire sul famoso miliardario di Gotham City tracciando un parallelo che oggi ha dell'incredibile.

In un passaggio del primo capitolo della saga letteraria di Twilight, infatti, dopo essere stata salvata da Edward Cullen, la protagonista Bella Swann lsi rende conto che il giovane possiede dei poteri soprannaturali, e inizia ad ipotizzare che possa essere una sorta di supereroe. Lui, che ha la capacità di leggere nella mente degli altri tranne che in quella di Bella, le chiede di aprirsi e di raccontarle cosa sta pensando, e quando lei accetta lo paragona nientemeno che a Bruce Wayne. Una coincidenza a dir poco profetica, considerando che oggi il volto di Bruce Wayne è quello di Robert Pattinson, che ha interpretato Edward nella versione cinematografica della saga di Twilight.

Ma a proposito della saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephanie Meyer, purtroppo la scena in questione ha subito qualche modifica dal testo letterario al grande schermo, dato che nel film la protagonista fa riferimento a 'ragni radioattivi e kryptonite' e non cita Bruce Wayne per nome.

Per altri approfondimenti sul film scritto e diretto da Matt Reeves, date un'occhiata alla splendida cover steelbook di The Batman pensata per l'uscita dell'edizione home-video 4K.