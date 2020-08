The Batman: quando Robert Pattinson tentò di nascondere a Nolan il provino per il film

Sapevate che l'attore di Tenet, Robert Pattinson, tentò di nascondere a Christopher Nolan i suoi provini per The Batman? Povero, ingenuo, Robert. Ecco come è andata invece...

Nonostante la pandemia e tutti i problemi che si è portata dietro, il 2020 e il 2021 figurano comunque tra gli anni più importanti nel calendario professionale di Robert Pattinson, principalmente grazie a due pellicole attesissime da pubblico e critica, e di cui l'attore è protagonista: Tenet e The Batman.

Ma entrambi i film sono circondati da un'aura di segretezza quasi assoluta, e Robert si è trovato addirittura a dover mentire al cast e alla crew di Tenet per tenere nascosto il suo coinvolgimento in The Batman.

Peccato che uno di quelli a cui provò a non rivelare nulla fosse Christopher Nolan.

"È divertente perché Chris è sempre così misterioso e riservato con tutto ciò che riguarda i suoi film" racconta Pattinson al The Irish Times "E poi mi sono ritrovato a dover essere io quello misterioso e riservato su tutto ciò che aveva a che fare con The Batman. Così dovetti mentire a Chris sul fatto di dovermi assentare per uno screen test, e gli dissi di avere un'emergenza famigliare" (in una precedente intervista, l'attore aveva anche rivelato di aver scoperto di essere stato per The Batman proprio sul set di Tenet).

Ma Nolan non ci è cascato mica... "Non appena ho detto 'emergenza famigliare', lui mi ha risposto 'Stai andando all'audizione per The Batman, non è vero?'".

Beh, Robert, che ti aspettavi! Se c'è qualcuno che di Batman se ne intende...

Vi ricordiamo che, allo stato attuale delle cose, Tenet arriverà nelle sale italiane il 26 agosto, mentre The Batman uscirà al cinema il 1 ottobre 2021.