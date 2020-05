The Batman, quando ripartiranno le riprese? Zoe Kravitz: 'Siamo pronti'

In un recente report di Variety sulle strategie che gli studios di Hollywood stanno progettando per la ripartenza, delle quali non abbiamo più avuto notizie dopo l'iniziale via libera per le riprese in Inghilterra, Zoe Kravitz ha rivelato di non sapere ancora quando potrà tornare sul set di The Batman.

"Ogni giorno mi sveglio sperando di ricevere una telefonata o una mail con scritto, 'Siamo pronti a partire'. Sono in contatto con tutti quanti, e siamo pronti per tornare a lavoro quando sarà sicuro. Però non abbiamo idea di quando" ha spiegato l'attrice, che a quanto pare non vede l'ora di tornare a vestire i panni di Selina Kyle/Catwoman.

Durante l'intervista, la Kravitz ha anche spiegato perché le compagnie stanno prendendo tutte le misure di sicurezza necessarie per riprendere i lavori: "Ci sono molte persone che toccano il tuo viso e il tuo corpo tutto il giorno. Mi serve aiuto per entrare nel costume di Catwoman, non posso farlo da sola. Probabilmente ho avuto più contatti che in ogni altro lavoro, anche solo per i vestiti, i combattimenti e tutto il resto."

L'uscita di The Batman, lo ricordiamo, è stata spostata al 25 giugno al 1° ottobre 2021. Per altre notizie, qui potete trovare il possibile look di Zoe Kravitz in The Batman e le recenti dichiarazioni di Colin Farrell sul ruolo del Pinguino.