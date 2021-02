The Batman, ecco quando termineranno le riprese del film con Robert Pattinson

Causa pandemia, sembra passata una vita da quando le produzioni attualmente in corso hanno iniziato le riprese (come The Witcher che iniziava un anno fa a girare la seconda stagione), ma per fortuna molte stanno riuscendo a portare a compimento i lavori. Tra queste c'è anche The Batman, che a breve dovrebbe battere l'ultimo ciak.

Il film The Batman diretto da Matt Reeves si sta avviando verso la fase di post-produzione.

Nonostante i recenti avvenimenti che hanno visto un altro membro della troupe del film positivo al COVID, sembra che non ci voglia poi molto per il termine delle riprese.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il set di The Batman dovrebbe essere smantellato in tempo per metà marzo, portando a conclusione la fase di produzione a un anno dall'uscita del film nelle sale.

Al momento non sappiamo esattamente quanto manchi da girare, ma possiamo concludere che sia una minima parte, visti i tempi. Dopotutto, già prima del lockdown Reeves aveva rivelato di aver girato un buon 25% della pellicola, quindi da settembre a oggi, stop forzati permettendo, ci si è sicuramente dati da fare sul set del film con protagonista Robert Pattinson.

Questo dovrebbe voler dire anche che siamo sempre più vicini all'arrivo di nuovi materiali promozionali, anche se è più facile che vedremo prima qualche poster o immagine dal film, piuttosto che un nuovo trailer.

Intanto, restiamo in attesa di aggiornamenti (e, magari, qualche anticipazione).