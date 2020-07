The Batman, ecco quando dovrebbero ripartire le riprese del cinecomic con Robert Pattinson

Dopo il lockdown causato dalla Pandemia da Coronavirus che ha investito anche tutte le maggiori produzioni di Hollywood, le major stanno ancora cercando di capire come e quando riprese le riprese dei titoli più attesi del prossimo anno, tra cui spicca senza dubbio il The Batman scritto e diretto da Matt Reeves.

Warner Bros vuole ovviamente assicurarsi l'uscita del reboot di Batman entro e non oltre il 2021, dato già il posticipo di tre mesi, spostato infatti da giugno a novembre 2021. Stanno dunque adottando lo stesso approccio ideato da Universal per Jurassic World: Dominion, abbandonando purtroppo le location esterne e reali e optando invece per una ricostruzione (o creazione) in studio.



Il giornalista Kris Tapley è anche intervenuto via Twitter poche ore fa per condividere con i suoi follower un'importante informazione relativa alla data d'inizio riprese del cinecomic di Matt Reeves, che dovrebbe tornare sul set il prossimo settembre. In questo mese e mezzo di attesa verranno dunque allestite le scenografie e adottate tutte le misure precauzionali per facilitare il ritorno di regista, cast e troupe sul set.



Vi lasciamo all'annuncio della serie Gotham PD di HBO Max legata a The Batman e ai segreti del costume di Robert Pattinson. Il film è atteso nelle sale cinematografiche americane il 1° ottobre 2021.