The Batman: ecco quando arriverà in streaming il film con Robert Pattinson!

Uno dei film più attesi del prossimo anno è sicuramente The Batman, nuova iterazione cinematografiche delle avventure del Cavaliere Oscuro di Gotham che vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e Matt Reeves alla regia (e come co-sceneggiatore). Se è ormai assodato che il film uscirà a marzo, oggi scopriamo quando arriverà in streaming.

Se nel 2021 la Warner ha adottato una strategia di distribuzione "d'emergenza" con i film del suo listino distribuiti contemporaneamente sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max (è accaduto con blockbuster come The Suicide Squad, Dune e recentemente anche per Matrix Resurrections), nel 2022 questa strategia verrà rivista per favorire maggiormente il circuito della sale di tutto il mondo. Il CEO di WarrneMedia Jason Kilar ha, infatti, confermato che dal prossimo anno sarà prevista una finestra di esclusiva per la sala cinematografica di 45 giorni, oltre i quali il film potrà essere diffuso in streaming.

Questo vorrebbe dire che se The Batman uscirà il 4 marzo 2022, i fan della DC potranno gustarselo comodamente da casa a partire da 45 giorni dopo questa data. In una recente intervista concessa a Vox's Recode, proprio Jason Kilar ha confermato che The Batman sarà disponibile in streaming su HBO Max dal 46 giorno successivo all'uscita in sala, ovvero dal 19 aprile 2022.

"Pensate a quando i film uscivano su HBO Max, ovvero dagli otto ai nove mesi dopo l'uscita al cinema. The Batman arriverà su HBO Max invece 46 giorni dopo l'uscita in sala. Si tratta di un cambiamento enorme rispetto a quello che succedeva nel 2018, 2017, 2016". Kilar, inoltre, ha chiarito che anche altri film del 2022, incluso Black Adam e The Flash, arriveranno su HBO Max sei settimane dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo.

Intanto, siamo in attesa di un nuovo trailer di The Batman, dopo aver visto le nuove immagini di Catwoman.