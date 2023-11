The Batman, quando è ambientato The Penguin? La cronologia della saga

Quando è ambientato The Penguin? Dopo la pubblicazione della nuova foto di Colin Farrell nei panni di Pinguino, cerchiamo di capire in che punto della timeline della saga di The Batman avrà luogo la serie tv spin-off.

Il dramma per il piccolo schermo seguirà l'omonimo boss della mafia interpretato da Colin Farrell nel primo The Batman di Matt Reeves e racconterà le sue nuove imprese nella scalata dei ranghi della criminalità organizzata di Gotham City. I dettagli specifici sullo show al momento sono scarsi ma in queste ore, grazie ad una succosa anteprima di Empire Magazine, sappiamo che la storia di The Penguin inizierà pochi giorni dopo gli eventi di The Batman: la serie ruoterà attorno ad "Oz" intento ad esplorare il mondo criminale all'indomani della morte del famigerato gangster Carmine Falcone, nella speranza di trovare un varco in cui inserirsi per riempire quel vuoto di potere e prendere il controllo dei territori della famiglia Falcone.

Dunque va specificato che la serie tv The Penguin non sarà un prequel dedicato alle origini di Oswald Cobblepot, bensì fungerà da vero e proprio sequel di The Batman ed esplorerà cosa è successo a Gotham City dopo i catastrofici attacchi terroristici dell'Enigmista: non è dato sapere se Batman e/o Robert Pattinson appariranno nella serie, ma la sequenza temporale ufficiale conferma che il cavaliere oscuro sarà in attività durante gli eventi dello show. In precedenza, a tal proposito, era stato anticipato che The Penguin farà da ponte per gli eventi di The Batman 2, che uscirà il 3 ottobre 2025.

