The Batman, qual è la canzone che ascoltiamo nel nuovo trailer?

Il trailer di The Batman ci ha lasciato intravedere un mucchio di cose relative al film in uscita con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, ma ci ha anche lasciato con un bel po' di domande, alcune di facile risposta ed altre, inevitabilmente, a cui troveremo risposta soltanto nei prossimi mesi.

Alla prima categoria appartiene uno dei quesiti che tanti fan hanno posto a Google in queste ore: qual è il brano che abbiamo ascoltato, lento e sommesso, come sottofondo a queste nuove immagini delle avventure di quest'inedita versione del giustiziere mascherato di Gotham?

La risposta sarà ovviamente banale per i tanti conoscitori di una delle band simbolo del grunge e, in generale, del rock anni '90, ma si sa, ciò che è scontato per qualcuno può essere una nuova scoperta per qualcun altro: il pezzo in questione è Something in the Way, brano dei Nirvana qui ovviamente riarrangiato in una versione apposita per il film di Matt Reeves, tratto da quella pietra miliare che è Nevermind, leggendario album della band capitanata da Kurt Cobain.

Avevate già riconosciuto il brano dei Nirvana? Fatecelo sapere nei commenti! Musica a parte, comunque, ecco perché non vediamo il volto dell'Enigmista nel trailer di The Batman.