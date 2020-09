The Batman: pubblicati i primi poster ideati per il film di Matt Reeves

In occasione del Batman Day i social si sono popolati di immagini riguardanti il leggendario cavaliere oscuro, e persino il concept artist che ha lavorato ai primi poster su The Batman ha avuto modo di presentare le sue idee.

Dopo le immagini condivise da Matt Reeves e Zack Snyder, vediamo quindi quattro disegni nati dalla matita di Bill Sienkiewicz, famoso per aver lavorato a progetti quali Spider-Man: Into the Spider-Verse e New Mutants.

Gli schizzi in alto rappresentano bene l'anima oscura del personaggio, anche grazie all'uso del chiaro-scuro, alla silhouette dell'eroe che lascia intravedere la tetra Gotham City e ai fedeli pipistrelli a fare da sfondo. In basso, in due colorazioni diverse, possiamo apprezzare Batman intento a vigilare sulla città, con l'immancabile Bat-segnale stagliato nel cielo.

Immagini che devono aver influenzato non poco il regista, che si è occupato sin da subito del design che avrebbe dovuto avere il costume, come aveva rivelato in precedenza: "Una delle cose a cui devi pensare è il design del bat suit, della Batmobile e della Bat-caverna. Per me è stata una delle cose più entusiasmanti ed è una delle prime cose che abbiamo fatto, quando ancora non avevamo finito l'ultima versione dello script. [...] Ormai era chiara la visione di quel mondo mentre lo stavo scrivendo".

Per fortuna sono arrivate buone notizie dal set di The Batman e Robert Pattinson si è detto entusiasta di poter interpretare un ruolo così importante.