The Batman: il provino di Barry Keoghan per l'Enigmista (che gli dato il ruolo di Joker!)

Barry Keoghan è diventato il Joker del nuovo Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, ma tutto il processo è iniziato con la registrazione di un provino non richiesto per la parte dell'Enigmista. Il video è online da anni, ma quasi nessuno lo aveva mai visto prima, fino a quando non è stato diffuso oggi da British GQ.

Come si legge appunto in un nuovo profilo di GQ, Keoghan ha sentito parlare di The Batman e ha fatto un provino non richiesto per ottenere il ruolo dell'Enigmista. Incontrò il produttore Dylan Clark e - nonostante il ruolo fosse stato assegnato a Jonah Hill, poi sostituito da Paul Dano - gli chiese di visionare il video. Quattro mesi dopo, gli è stato offerto un piccolo ruolo segreto che sarebbe poi stato svelato essere la nuova versione del Joker.

Il video stesso è online sul canale Vimeo di Keoghan da tre anni, ma al momento in cui scriviamo ha meno di 3.000 visualizzazioni e solo 2 commenti, segno che quasi nessuno si era mai accorto della sua esistenza.

Il video, che riporta solo il titolo "Directed by Barry Keoghan", mostra una versione molto diversa dell'Enigmista di strada che abbiamo visto nel film. Keoghan è vestito con abiti formali neri, bretelle verdi, bastone, bombetta e trucco pesante sugli occhi. Sulle note della "Danse Macabre" di Camille Saint-Saëns, emerge da quello che sembra essere l'ascensore di un hotel, percorrendo senza parlare i corridoi con uno stile esagerato, prima di girare l'angolo e riemergere, sorridendo con l'impronta di una mano insanguinata sul volto.

In precedenza, Matt Reeves ha parlato del Joker di Keoghan in un'intervista sul futuro del franchise di The Batman:

"Non si tratta di una versione in cui cade in una vasca di sostanze chimiche e la sua faccia viene così irrimediabilmente compromessa e non ci sarà alcun mistero sul modo in cui si è procurato queste cicatrici. Non è come il Joker di Nolan. E se questo ragazzo dalla nascita avesse questa malattia e fosse di fatto maledetto? Per via di questo suo strano sorriso la gente lo guarda e lo trova terrificante, perfino quando era un bambino, la gente lo guardava con orrore e crescendo non ha potuto fare altro che sviluppare tutto il suo risentimento e farlo convergere in qualcosa di ancora più terribile. Da qui è nata la sua visione nichilista del mondo".

Nel frattempo, Warner ha dato il via libera a The Batman 2.