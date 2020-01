The Batman, tutto pronto per l'inizio delle riprese del nuovo film DC

Poche ore fa l'attore Jeffrey Wright, interprete del commissario Jim Gordon in The Batman di Matt Reeves, ha fatto intendere che l'inizio delle riprese del nuovo lungometraggio DC Films è ormai vicinissimo.

Questa mattina, l'attore è comparso su Twitter per far sapere ai suoi follower di aver letteralmente iniziato il suo viaggio per girare il film con Robert Pattinson: la battuta sul jet leg è giustificata dal fatto che le riprese del film avranno luogo in Gran Bretagna, come testimoniato dalle prime foto dal set.

Ricordiamo che nel cast del film, oltre a Pattinson e Wright nei panni di Batman e Gordon, troveremo anche Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jayme Lawson nei panni di Bella, John Turturro come Carmine Falcone, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Peter Sarsgaard in un ruolo sconosciuto. Secondo quanto riferito, Colin Farrell dovrebbe interpretare il Pinguino e nel film sarà incluso anche il personaggio di Harvey Dent.

Non sono molte le informazioni sulla trama, ma secondo quanto riferito il film di Reeves seguirà Batman durante i suoi anni formativi come vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle sue capacità investigative in misura maggiore rispetto ai precedenti film DC, prendendo come ispirazione i noir di Alfred Hitchcock e Chinatown di Roman Polanski. Si prevede anche che il film sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman e un primo passo per la costruzione di un Gotham-Verse.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.