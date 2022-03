The Batman pronto ad un debutto da 225 milioni di dollari! Riuscirà a fare centro?

Grazie alle interviste dal tappeto rosso della premiere sappiamo che se già si parla di sequel per The Batman, ma nel frattempo la Warner Bros. attende con grandi aspettative i numeri del box office del weekend di debutto.

Già acclamato dalla critica di tutto il mondo, gli analisti prevedono per The Batman un'apertura compresa tra i $225 e i $245 milioni di dollari a livello globale, ripartiti per la precisione in week-end di debutto da $115-$125 milioni di dollari sul mercato domestico e $110-$120 milioni dai mercati internazionali. In queste ore, il cinecomic di Matt Reeves si è già portato avanti in Corea del Sud, avendo incassato $1,7 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione: si tratta dell'uscita coreana di maggior successo per la Warner Bros. durante la pandemia.

Ovviamente l'avversario principale non può essere Spider-Man: No Way Home (il film con Robert Pattinson è un thriller poliziesco di tre ore che offre un modello di blockbuster non solo inedito ma anche diametralmente opposto a quello al quale il pubblico generalista è abituato) ma la Warner è molto interessata a scoprire se The Batman riuscirà a superare il weekend d'apertura globale di Joker, che aprì con $96,2 milioni: il parallelismo non è accuratissimo (il film di Todd Phillips era rated-r, The Batman sarà PG-13) tuttavia quello con Joaquin Phoenix è senza dubbio l'unico titolo che può essere paragonato a quello di Matt Reeves per atmosfere e feeling, anche solo dal materiale promozionale.

Per altri approfondimenti ecco come Matt Reeves si è allontanato da Ben Affleck per The Batman.