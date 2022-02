The Batman, le proiezioni al box office parlano del miglior debutto di sempre per la serie

Mentre ancora risuona nelle orecchie dei fan il tema musicale di Enigmista, arrivano online le prime previsioni ufficiali per il box office di The Batman, atteso nuovo film reboot della saga del Cavaliere Oscuro della DC Films.

In base ai dati pubblicati da Box Office Pro, il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson potrebbe essere sulla buona strada per stabilire un nuovo record del franchise di Batman, con un primo week-end stimato tra i $135 e i $185 milioni di dollari: la cifra più bassa di questa forbice basterebbe comunque per spingere The Batman nella top 5 di tutti i tempi per la saga cinematografica di Bruce Wayne, eppure secondo gli esperti del settore è altamente probabile che il nuovo cinecomic possa approdare direttamente al primo posto (attualmente occupato da Batman v. Superman: Dawn of Justice con 166 milioni di dollari, con The Dark Knight Rises di Christopher Nolan secondo a $ 160 milioni) e superare le aspettative.

Del resto queste previsioni vanno sempre per difetto, e già così la Warner Bros. potrebbe sicuramente definirsi soddisfatta: del resto lo studio ha dimostrato di credere moltissimo nel progetto, concedendo a Matt Reeves carta bianca per creare un suo universo narrativo slegato dal DCEU e pronto ad espandersi anche sul servizio di streaming on demand HBO Max, con già due spin-off tv in lavorazione: ultimi sono già in lavorazione: uno è incentrato sul villain di Colin Farrell, il Pinguino, che debutterà in un ruolo minore in The Batman; l'altro si focalizzerà sul dipartimento di polizia di Gotham City durante il primo anno di lotta al crimine del Cavaliere Oscuro.

Inoltre, Robert Pattinson ha già anticipato il sequel di The Batman, sul quale attualmente non si sa ancora nulla ma che è evidentemente già nei pani di Matt Reeves e della Warner. The Batman uscirà in Italia il 3 marzo: quali sono le vostre aspettative?