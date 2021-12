The Batman, il produttore: 'Ho detto a Nolan che vogliamo battere la sua triloga'

La trilogia del Cavaliere Oscuro è considerata il capitolo più bello della storia della DC a livello cinematografico da molti. Adesso, però, Matt Reeves sta lavorando per sfidarlo e cambiare questo primato. Il suo produttore Dylan Clark ha infatti ammesso di aver detto a Christopher Nolan che stanno per spodestarlo dal trono.

Recentemente Pattinson aveva parlato delle sue speranze sulla nascita di una trilogia di The Batman, e adesso e adesso sembra che la cosa possa effettivamente concretizzarsi. Clark ha parlato del futuro nell'ultimo numero di Empire, ammettendo di aver "detto direttamente a Chris Nolan: 'Guarda, stiamo cercando di dare vita al miglior Batman mai realizzato e proveremo a batterti'". E con un team creativo come quello di Reeves le possibilità sono piuttosto alte. Infatti secondo il produttore la concentrazione è alta su questa impresa da lui definita "impressionante".

Reeves si starebbe focalizzando proprio sull'interrogatorio di Bruce Wayne, dicendosi interessato a "spingere questo personaggio nelle sue profondità emotive e a scuoterlo nel profondo". Tuttavia la volontà del regista non è quella di fare una copia dei film precedenti, nè di riprendere la origin story del supereroe. "Abbiamo visto tante grandi storie su Bruce Wayne che assiste all'omicidio dei suoi genitori e poi cerca di trovare un modo per affrontarlo diventando il perfetto Batman", ha spiegato Reeves a Empire. "Io invece volevo creare una storia in cui ha già vissuto 'le origini' e non sa ancora esattamente come essere Batman. È una storia del suo 'secondo anno' come Batman. E volevo che tutti si sentissero connessi a lui. Non solo come Bruce, ma come Batman".

Un progetto, il suo, sicuramente ambizioso, che siamo tutti curiosi di vedere. Per questo bisognerà aspettare ancora un po', perché The Batman arriverà in sala a partire dal 3 Marzo 2022.