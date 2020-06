The Batman, i primi teaser dei prossimi film DC e Warner potrebbero arrivare a breve

Annunciando il posticipo di Tenet, Warner Bros. ha sostituito l'uscita del nuovo film di Christopher Nolan prevista per il 17 luglio con il ritorno in sala di Inception. A sorpresa, lo studio ha rivelato che insieme alla pellicola con Leonardo Di Caprio verrà mostrata un'anteprima dei film più attesi del suo calendario.

"Warner Bros. Pictures collabora con gli esercenti per invitare il pubblico di tutto il mondo a celebrare il 10° anniversario di Inception, acclamato film di Christopher Nolan di ritorno nelle sale il 17 luglio" si legge nel comunicato ufficiale diffuso dallo studio (via Comicbook.com). "Questo speciale evento cinematografico darà al pubblico l'occasione di assistere a del materiale inedito di Tenet, che debutterà globalmente due settimane dopo, il 31 luglio. Inoltre, gli spettatori saranno premiati con un'anteprima esclusiva di alcuni titoli selezionati dalla programmazione di Warner Bros."

L'evento potrebbe dunque rappresentare un'ottima occasione per pubblicare i primi teaser di film che hanno già completato le riprese come The Suicide Squad e Godzilla vs Kong, ma anche offrire un primo sguardo a titoli quali The Batman e Matrix 4, che prima dell'emergenza sanitaria sono riusciti a girare per qualche settimana.

Per quanto riguarda The Batman, The Suicide Squad e il recentemente rinviato Wonder Woman 1984, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor Warner starebbe organizzando una convention digitale chiamata "DCFandome" per presentare i film e le serie TV in arrivo nei prossimi anni.