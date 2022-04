The Batman, primi dettagli sul sequel?Il Bruce playboy potrebbe essere una nuova maschera

Mentre i fan discutono ancora della scena di Joker tagliata da The Batman, il regista Matt Reeves in una nuova intervista promozionale ha rivelato qualche dettaglio sul futuro del Bruce Wayne di Robert Pattinson e sulla famosa 'maschera del playboy'.

Come noto The Batman si è concentrato principalmente sul punto di vista del Cavaliere Oscuro e ha messo Bruce Wayne in secondo piano, tanto che per la prima volta nella storia della saga cinematografica il 'principe di Gotham' non ha avuto l'occasione di sfoggiare le sue abilità di playboy, quelle di cui Bruce si serve per apparire superficiale e vanesio agli occhi del pubblico e mettere ancora più distanza tra sé e la sua identità segreta. Tuttavia, in base alle nuove dichiarazioni di Reeves al podcast KCRW, e possibile che il 'Bruce playboy' esordirà nel mondo di The Batman dal prossimo capitolo, ma ovviamente 'rivisto e corretto' per questo universo narrativo.

"Una delle cose interessanti per me è stata poter aggirare il racconto delle origini, perché Tim Burton e Chris Nolan li avevano già fatti talmente bene. Io volevo passare subito a Batman e intercettarlo nei suoi primi anni, per me era importante seguirlo mentre imparava giorno per giorno, mentre cercava di rimettersi in carreggiata. Ad esempio, non ha ancora capito che razza di risorsa enorme sia per lui la figura di Bruce Wayne. Per Batman, Bruce Wayne può essere un altro tipo di maschera. In questo film non ha ancora trovato pienamente se stesso, quindi non ha realizzato quanto sarà prezioso in futuro il suo nome".

Che in queste parole si nascondano dei grossi indizi per l'evoluzione di Bruce Wayne in The Batman 2? Che, in qualche modo, Matt Reeves e Robert Pattinson mostreranno un Batman diverso e più 'cresciuto' rispetto al capitolo originale? E' ancora presto, ma i fan di certo non vedono l'ora di scoprirlo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.