The Batman, ecco le prime recensioni: 'il miglior Batman da Il Cavaliere Oscuro'

Pochi minuti fa è scaduto ufficialmente l'embargo sulle recensioni negli Stati Uniti, quindi stanno fioccando in maniera copiosa le prime reazioni a The Batman, la nuova iterazione cinematografica del personaggio dei fumetti DC per la prima volta interpretato da Robert Pattinson. I pareri sono tutti entusiasti e in maggioranza più che positivi.

Matt Reeves sembra aver raggiunto il suo scopo e aver conquistato il cuore della critica americana. Stanno infatti uscendo in rete le prime recensioni di The Batman, la maggior parte delle quali stanno incoronando il film come "il miglior film su Batman dai tempi de Il Cavaliere Oscuro", un giudizio alquanto positivo e oltre ogni più rosea aspettativa per la Warner Bros. che si prepara così a conquistare il box-office del prossimo weekend spodestando il predominio di Uncharted delle ultime due settimane.

Su Collider, ad esempio, possiamo leggere che "Robert Pattinson, Zoe Kravitz e una Gotham complessa rendono The Batman il miglior Bat-movie dai tempi de Il Cavaliere Oscuro. [...] The Batman non introduce esattamente nuove idee che non abbiamo mai visto in un film di Batman, ma si focalizza su componenti che erano stati spesso sullo sfondo nei precedenti film di Batman. [...] The Batman si concentra in larga parte sull'idea che Bruce Wayne sia il più grande detective del mondo".

ComicBook parla di The Batman come "il film di Batman più impressionante di sempre dal punto di vista visivo. Matt Reeves e il suo direttore della fotografia, il candidato all'Oscar Greig Fraser (Dune), sono riusciti a catturare l'iconografia di Batman, il suo cast di supporto e Gotham City meglio di qualsiasi altro filmmaker prima di loro. [...] The Batman ci regala una visone fresca del personaggio di Batman, del suo mondo e della sua tradizione, che ultimamente si andata perdendo lungo la via".

Per Games Radar (Total Film), The Batman è "esattamente l'inizio fresco di cui avevamo bisogno [...] un film che ha molto in comune più con Seven di David Fincher di quanto lo abbia con il genere dei cinecomic. La rappresentazione più fedele finora di un graphic novel di Batman".

E voi, quanto attendete The Batman? Il film sarà nelle nostre sale dal 3 marzo. In una recente intervista Andy Serkis ha parlato del rapporto tra Alfred e Bruce in The Batman, mentre Jeffrey Wright del rapporto tra Gordon e Bruce.