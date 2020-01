The Batman, ecco le prime potenziali foto dal set del film DC

Sembrano essere finalmente iniziate le riprese di The Batman, l'atteso film di Matt Reeves che vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. L'informazione, in linea con i report degli ultimi mesi sulla produzione della pellicola, proviene da alcune foto emerse su Twitter.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la fanpage Batsource ha pubblicato una serie di immagini che potrebbero provenire dal set del film DC: nelle foto vengono mostrate alcune macchine della polizia di Gotham, un furgone di Gotham Action News e un camioncino di Gotham Water & Power.

Sul set sono presenti anche alcuni membri della polizia di Gotham, il che potrebbe far pensare ad una scena del crimine: d'altronde, come confermato dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin, The Batman sarà una sorta di Detective Story.

In ogni caso le riprese di The Batman dovrebbero entrare nel vivo entro qualche giorno, anche perché Jeffrey Wright - nuovo interprete del Commissario Gordon - nelle scorse ore ha confermato di essere "in viaggio per Gotham".

Diretto da Matt Reeves, il film vedrà nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis e John Turturro, per un'uscita prevista nelle sale il 25 giugno 2021. Che ve ne pare di queste potenziali prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti.