The Batman, finalmente le prime parole di Robert Pattinson: 'Lo sognavo fin da bambino'

Finalmente dopo diverse settimane dal suo annuncio ufficiale, Robert Pattinson ha parlato per la prima volta di The Batman aprendosi in esclusiva ai microfoni di Variety.

L'attore in precedenza aveva evitato ogni dichiarazione sull'argomento durante la conferenza di The Lighthouse a Cannes 2019, e proprio parlando del nuovo horror di Robert Eggers Pattinson ha tirato in ballo l'Uomo Pipistrello.

Pattinson non ha potuto dire esattamente cosa gli abbia permesso di ottenere la parte, ma ha spiegato: "I grandi film, i blockbuster diciamo, in genere quelle parti non sono così interessanti - per lo meno, non quelle che vengono proposte a me. Immagino che avessi un po' di paura."

Dopo il successo di Twilight, quando la sua vita veniva monitorata giorno e notte dai paparazzi, l'attore si è volutamente defilato da progetti così risonanti, dedicandosi a personaggi stravaganti in film indipendenti. "Penso che probabilmente sarei stato un po' troppo nervoso se avessi ottenuto una parte del genere subito dopo quella saga", ha detto a proposito di Batman.

Pattinson nel 2021 esordirà come nuovo Bruce Wayne dopo Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck: cresciuto in Inghilterra, si è detto un incredibile fan dei film di Tim Burton.

"Quando ero un bambino, era letteralmente l'unico costume che avevo", ha detto l'attore, che però non ha voluto rivelare dove e quando lo ha indossato. "Se lo dicessi in un'intervista, dopo avrei sicuramente avuto molti problemi. Se riuscirò ad interpretare questo personaggio con successo, allora magari potrò parlarne dopo."

L'attore ha dichiarato di aver preso di petto le lamentele (di una parte) del web dopo la sua presentazione ufficiale, alla quale seguì poche ore dopo un'immancabile petizione su Change.org per chiedere alla Warner Bros. di affidare il ruolo a qualcun altro. "Ad essere onesti, mi aspettavo una reazione ancora peggiore, quindi è andata bene", ha affermato, aggiungendo di non essere stato scoraggiato dalle critiche: "È molto più divertente quando non credono in te. Nessuno si aspetta niente."

