The Batman, le prime foto della Batcaverna dal set del film

Le riprese di The Batman procedono senza senza sosta, e piano piano la Gotham City di Matt Reeves sta prendendo vita sotto gli occhi attenti della produzione (e gli obiettivi dei paparazzi). Quest'oggi ci arrivano le immagini di un elemento chiave del lore relativo all'Uomo Pipistrello: la Batcaverna.

Sebbene qualche giorno un altro membro della troupe di The Batman sia risultato positivo al COVID, non si ferma la produzione del film con protagonista Robert Pattinson (sembra infatti che il cast principale e la crew possano abbiano avuto l'ok per continuare a girare come da programma), e anzi le cose si fanno davvero interessanti nella 'nuova' Gotham City.

Dalle foto che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia si scorgono diverse location, come le strade di Gotham, il Gotham Harbour Iceberg Fishing co. e quella che è probabilmente la più attesa dai fan, la Batcaverna.

Per ora è visibile solo l'esterno dell'iconico rifugio, ma se l'interno mostrerà la stessa spettacolarità e cura per i dettagli che possiamo evincere già solo a prima vista per l'area circostante, pensate quanto potrà essere epico il risultato finale.

The Batman uscirà nelle sale solamente a marzo 2022, ma qui l'hype sale sempre di più. Non trovate?