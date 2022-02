The Batman, prevendite aperte! Ecco il bellissimo poster Dolby del film

Le prevendite dei biglietti di The Batman sono state ufficialmente aperte oggi negli Stati Uniti sul sito della catena Fandango e per celebrare l'occasione Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovissimo poster Dolby della pellicola di Matt Reeves che per la prima volta mostrerà il Cavaliere Oscuro con il volto di Robert Pattinson. Sale l'attesa!

I biglietti delle prevendite di The Batman sono ufficialmente disponibili sul sito di Fandango e con essi anche un'esclusiva intervista realizzata dal sito a Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Paul Dano, ovvero i principali volti di questa nuova iterazione cinematografica de Il Cavaliere Oscuro. Non è tutto: per l'occasione è stato diffuso un nuovo bellissimo poster Dolby di The Batman che mostra il Batman di Pattinson illuminato solo dal riflettore del Bat-segnale e alle cui spalle vediamo il logo stilizzato di Dolby Digital (ovvero le due "D" in maiuscolo).

In una recente intervista, Pattinson ha spiegato come The Batman sia molto diverso dai film precedenti sul Cavaliere Oscuro e di come nella storia Gotham sia peggiorata dall'arrivo di Bruce Wayne: "Queste cose che lui sta facendo non stanno neanche funzionando. Lui è attivo da due anni, e da allora il crimine è addirittura peggiorato rispetto a prima che Bruce diventasse Batman. La gente di Gotham pensa che lui sia semplicemente un altro sintomo della situazione di mer*a della città" sono state le parole dell'attore".

Sempre a detta di Pattinson, Matt Reeves ha girato The Batman pensando ai thriller anni '70. Parlando della scena iniziale di The Batman ha dichiarato: "Mi disse: 'Voglio fare un giallo noir stile anni '70, come La conversazione.' E ho sempre pensato che si riferisse all'aspetto, ai vestiti dei personaggi, alle acconciature. Ma appena ho visto la prima inquadratura, ho pensato: 'Oh, okay, era questo che intendeva: questo è un giallo anni '70".

The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022.