The Batman: sarà presente la Corte dei Gufi? Scovati degli indizi nel trailer

Durante il DC FanDome abbiamo potuto dare uno sguardo alla Corte dei Gufi presente in Gotham Knights, ma in realtà la pericolosa organizzazione criminale di Gotham potrebbe giocare un ruolo chiave anche nel nuovo The Batman di Matt Reeves.

Il trailer del DC Fan Dome ci ha innanzi tutto presentato il terrificante Enigmista di Paul Dano, intento a prendere di mira il nuovo eroe di Gotham con una serie di indovinelli. Il suo modus operandi lo spinge ad utilizzare il nastro adesivo per decorare le vittime in maniera inquietante, e proprio nei primi istanti vediamo il villain in primo piano: i due occhiali protettivi e il volto coperto hanno ricordato a qualcuno la figura di un gufo.

Ma l'indizio più importante ci viene fornito dal biglietto contenente un indovinello per Batman. Sulla copertina vediamo l'immagine stilizzata di un gufo e la scritta "Dal tuo amico segreto". Poco più in basso c'è la domanda "Whooo?" (Chi?), che riprende il verso dell'animale notturno.

La Corte dei Gufi è descritta nei fumetti come un'organizzazione segreta che opera a Gotham da moltissimi anni e che si propone di controllare la città anche grazie all'aiuto degli Artigli, giovani circensi reclutati per commettere crimini. Nel film di Reeves potremmo dunque vederne una reinterpretazione, legata alla storyline dell'Enigmista.

Vi ricordiamo che una foto backstage di The Batman aveva già messo i fan sull'attenti per quanto riguarda la presenza della Corte dei Gufi, per cui tutto spinge verso quella direzione, anche se il regista non si è ancora pronunciato al riguardo.