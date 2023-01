The Batman, si prepara il BatVerse: James Gunn lo vuole autonomo dal DCU!

Il regista di The Batman, Matt Reeves, è stato intervistato da Collider e ha raccontato di avere in programma un incontro imminente con i nuovi boss DC, James Gunn e Peter Safran, per parlare del DC Universe e del BatVerse. L'auspicio è quello di impostare due franchise che non si pestino i piedi, come ha dichiarato Reeves.

A gennaio Gunn e Safran dovrebbero presentare a Warner Bros. il piano decennale previsto per il nuovo universo narrativo DC che comprenderà film, tv e videogiochi. È già stato annunciato il licenziamento di Henry Cavill, che non tornerà ad interpretare Clark Kent/Superman nei prossimi film.



"Sappiamo che non renderemo felice ogni singola persona in ogni fase del processo. Ma promettiamo che tutto ciò che facciamo è al servizio della storia e al servizio dei personaggi DC che sappiamo amate e amiamo da tutta la vita" aveva rassicurato i fan il regista di Guardiani della Galassia.



Matt Reeves a Collider ha dichiarato:"In realtà dovremmo incontrarci nelle prossime settimane perché vogliono parlarmi del piano generale e poi vogliono ascoltare il piano del BatVerse. Ci riuniamo soltanto per parlare di tutto questo. Sono entusiasta di sapere cosa faranno. La cosa del BatVerse, come ha detto James [Gunn] e come ha detto Peter [Safran], è qualcosa che ci stanno lasciando fare. Mi parleranno di cosa stanno facendo nel loro programma decennale e certamente cosa c'è nel futuro prossimo per evitare di scontrarci l'un l'altro. Vogliamo sostenerci a vicenda, sono super eccitato. Sono davvero entusiasta di sapere cosa stanno facendo e di lavorare con loro. Sarà bello".



