The Batman: ecco quando potete prendervi una pausa durante la visione

Il nuovissimo film sull'uomo pipistrello, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman, ha una durata di ben tre ore. Ecco il nostro consiglio su quale sia il momento migliore per lasciare la propria poltroncina, nel caso vi servisse una pausa durante la visione della pellicola.

Durante la visione in sala del nuovo film diretto da Matt Reeves, che ha una durata davvero notevole, molti spettatori potrebbero avere la necessità di correre in bagno. Per fortuna, c'è un momento ideale per precipitarsi fuori dalla proiezione, che arriva circa alla metà di The Batman (circa 90 minuti dall'inizio del film). La scena in questione è quella che vede Bruce Wayne ad una cerimonia commemorativa ed ha una conversazione con Bella Real, candidata sindaco di Gotham City (interpretata da Jayme Lawson).

Non solo la scena in questione è poco rilevante ai fini della trama generale rispetto ad altri momenti, ma la maggior parte di quest'ultima è stata già pubblicata online dalla Warner Bros come parte del loro marketing. La clip online dura circa tre minuti, quindi gli spettatori hanno una discreta quantità di tempo per correre in bagno e tornare ai loro posti per il resto del film. Se non l'avete vista e non volete perdervi neanche un momento del film, vi consigliamo di recuperarla.

Intanto, il film è da poco uscito nelle sale italiane con un debutto da record, e vede The Batman dominare il box office italiano.