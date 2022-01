The Batman, nel nuovo poster ci sono tutti: Catwoman, Pinguino, Enigmista e Bruce Wayne

Mentre Matt Reeves parlava dei sequel di The Batman e dei progetti futuri per la saga con Robert Pattinson, la Warner Bros. pubblicava un nuovo poster ufficiale dedicato al prossimo attesissimo capitolo del franchise cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro.

Nella locandina, come al solito disponibile in calce all'articolo, troviamo il volto gigante di Batman campeggiare su una Gotham City in fiamme: oltre a lui, al centro del poster ci sono anche le figure di Enigmista, il Pinguino e Catwoman, con Bruce Wayne in abiti civili in basso e 'evidenziato' da un inquietante punto interrogativo che assomiglia molto al simbolo di un bersaglio. Inoltre spazio anche alla nuova Batmobile e ad uno stormo di pipistrelli che si alza in volo mentre sorge l'alba. Che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.

Vi ricordiamo che The Batman non racconterà la storia di origini di Bruce Wayne, evitando di ripetere le scene della morte dei Wayne e la 'nascita' del Cavaliere Oscuro, già mostrate molte volte nella maggior parte dei precedenti adattamenti cinematografici (Joker incluso!) Di conseguenza, la storia sarà ambientato durante il secondo anno di lotta al crimine di Bruce Wayne nei panni del suo alter ego vigilante, col 'primo anno' che sarà invece esplorato nelle serie prequel spin-off in arrivo su HBO Max, dedicate al Gotham PD e al Pinguino.

The Batman uscirà in Italia dal 3 marzo prossimo: quali sono le vostre aspettative?